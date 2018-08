Ihosyöpä yleistyy Ruotsissa

Melanooma ja muut ihosyövät ovat toiseksi tavallisin syöpäsairaus sekä naisilla että miehillä. Varsinkin melanoomatapausten määrä Ruotsissa on kaksinkertaistunut vuosituhannen alun jälkeen. Johan Hansson on onkologian professori Karooliinisella instituutilla ja hänen mukaansa kyse on käyttäytymisestä, siitä miten auringossa ollaan.

– Meillä on väestö joka rakastaa aurinkoa todella paljon. Ihosyöpä on nopeimmin lisääntyvä syöpämuoto. Emme voi syyttää otsonikerroksen ohentumista tai että kehomme olisivat jotenkin muuttuneet, kyse on yksinkertaisesti siitä miten nykyään käyttäydymme auringossa.

Uusi kansainvälinen tutkimus

Kansainvälisen Derma.plus-tutkimuksen mukaan Ruotsi on sijalla 4. mitä tulee uusiin ihosyöpätapauksiin suhteutettuna väestön määrään, yli muiden Pohjoismaiden. Suomi on tällä listalla sijalla 11.

Samasta tutkimuksesta käy tosin ilmi että Ruotsi on samalla hyvä hoitamaan syöpätapauksiaan. Ihosyövästä johtuva kuolleisuus on 18 prosenttia, kun esimerkiksi listan jumbosijalla olevan Nigerian kuolleisuusprosentti on lähemmäs seitsemänkymmentä.

Ihosyöpä pelottaa

Tukholman aurinkoisilla kaduilla kävelevät suomalaisturistit Riitta ja Mika Blomqvist suhtautuvat auringonoton riskeihin kunnioituksella.

– Ei oteta aurinkoa enää, juuri tämän syöpäriskin takia. Ehkä joskus ulkomailla, mutta muuten ei. Ystäväpiiristä löytyy ihosyöpätapauksia, se on pelottavaa, he pohtivat.

Järvenpääläinen Virpi Ronkainen taas uskoo että päiväkodissa jatkuvasti ulkoilmassa oleminen ja auringonpaisteelle altistuminen on antanut hänelle hyvän perusrusketuksen joka suojaa säteilyltä.

– Ei ole tarvinnut suojautua mitenkään. Kyllä se ihosyöpä käy mielessä, mutta ehkä tässä iässä ei enää oikein välitä, hän naurahtaa, mutta kertoo kuitenkin että välttää palamista ja pukee pitkähihaisen päälle jos huomaa että iho punoittaa.