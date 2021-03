Ruotsiin tulossa entistä vähemmän nordjobbareita

Nordjobbareita on perinteisesti tullut Suomesta Ruotsiin 150-200. Viime vuonna määrä putosi puoleen sataan ja tänä vuonna ilmoittautuneita on toistaiseksi kolmisenkymmentä. Monilla heistäkin on henkilökohtainen syy tulla tänne.

– Olemme huomanneet, että monilla tämänvuotisista hakijoista on jo siteitä Ruotsiin, sanoo Nordjobbin Ruotsin projektipäällikkö Jenny Silvennoinen.

– Osa opiskelee täällä, osa on ollut täällä jo aikaisemmin töissä ja joillakin on täällä perhe tai parisuhde.

Pohjoismaisen sihteeristön koordinoima Nordjobb on noin 35-vuotisen olemassaolonsa aikana tarjonnut 27 000:lle nuorelle aikuiselle töitä toisessa Pohjoismaassa.