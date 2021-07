Ruotsin hoitajavajeeseen haetaan helpotusta itänaapurista

Yksi suomalaisia työntekijöitä havittelevista työnantajista on Jämtland Härjedalenin sairaanhoitoalue, jossa talvisin vierailee paljon suomalaisturisteja.

– Sijaitsemme lähellä Norjan rajaa, joten julkaisimme ilmoituksen Norjassa. Emme halua jättää mitään sattuman varaan, ja aivan kuten ilmoittelemme koko Ruotsissa, koetamme löytää hakijoita Suomestakin, kertoo Jämtland Härjedalenin alueen HR-stategi Andesr Bylander.

Suomesta haetaan kymmeniä sairaanhoitajia

Suomalaisten työnhakusivustojen kautta haetaan tällä hetkellä kymmeniä sairaanhoitajia töihin Ruotsiin ja Norjaan. Samaan aikaan myös Suomessa on heikohkon palkkatason ja työn raskauden vuoksi hoitajapula, jota paikataan ulkomaisella työvoimalla.

– Kyllähän se huolestuttavaa on. Tilastokeskuksen tilastojen mukaan erityisesti maasta poistuminen on lisääntynyt. Aikaisemmin tänne tuli enemmän sairaanhoitajia kuin lähti, mutta se on 2010-luvulla kääntynyt toisin päin eli meiltä lähtee enemmän kuin maahan tulee, sosiaali- ja terveysalan ammattiliitto Tehyn kansainvälisten asioiden päällikkö Sari Koivuniemi toteaa.

Ruotsi suosituin kohde

Viime vuosina tulijoiden ja lähtijöiden erotus on ollut muutama kymmenen sairaanhioitajaa vuodessa. Osa toki palaa takaisin ennen pitkää.

Ruotsi on nykyisin suosituin kohde, mutta myös Norja ja Iso-Britannia kiinnostavat. Suomeen puolestaan tullaan sairaanhoitajan tehtäviin Virosta, Venäjältä, Filippiineiltä, Espanjasta, Kiinasta ja Ruotsista.

– EU:ssa on vapaa liikkuvuus, ja on hienoa, jos Ruotsissa arvostetaan suomalaista koulutusta ja osaamista niin, että täältä halutaan rekrytoida. Vapaan liikkuvuuden myötä ihmiset voivat lähteä sinne Ruotsiinkin töihin. Toki silti haluaisimme, että kaikki kynnelle kykenevät pysyisivät täällä. Henkilöstöpula myös Suomessa on suuri, Koivuniemi sanoo.

Palkkaus houkuttelee

Suomesta hoitajia ajavat ulkomaille ennen kaikkea heikohko palkkaus ja työn raskaus.

Sairaanhoitajaliiton vuonna 2017 tekemä palkkavertailu osoitti, että sairaanhoitajan keskimääräinen kokonaisansio oli Suomessa noin 30 000 kruunua, Ruotsissa jonkin verran enemmän ja Tanskassa, Norjassa ja Islannissa reilusti enemmän. Ero tasoittui hieman, kun elinkustannusindeksi otettiin huomioon.

Globaalisti uupuu miljoonia hoitajia

Sairaanhoitajien rekrytointi ulkomailta on globaali ilmiö. Maailman terveysjärjestön mukaan globaalisti uupuu yli 10 miljoonaa hoitajaa.

Sahlgrenskan ylioistosairaala Göterborgissa haki hiljattain hoitajia teho-osastolle eurooppalaisen Eures-portaalin kautta. Se ei tuottanut ainakaan kesäksi tulosta Suomesta.

Rekrytointivaikeuksia ollut pitkään

Jämtland Härjedalenin sairaanhoitoalueella tarvittaisiin Bylanderin mukaan tuntuva määrä uusia sairaanhoitajia. Rekrytointivaikeuksia on ollut pitkään, ja pandemia on pahentanut tilannetta. Suomessa heinäkuun alussa julkaistu ilmoitus koskee leikkaussalihoitajia.

– Kesä on työvoiman riittävyyden kannalta tavallistakin suurempi ongelma tänä vuonna. Tämä rektytointi ei kuitenkaan koske kesää.

– Meillä ei ole mahdollisuutta kilpailla palkoista esimerkiksi Norjan kanssa, vaan toivomme, että ihmiset näkevät täällä muita arvoja, joiden perässä muuttaisivat Jämtland Härjedaleniin töihin ja asumaan, Bylander muotoilee.