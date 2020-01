Kirkosta arvioidaan eroavan tänä vuonna noin 60 000 henkeä

Ruotsin kirkon tiedottaja Kristiina Ruutin mukaan kirkosta eroamisen trendi on jatkunut vuodesta 2000, ja kyseessä on yleiseurooppalainen ilmiö. Nettoluvut Ruotsissa ovat suuria – esimerkiksi tänä vuonna Ruotsin kirkosta arvioidaan eroavan noin 60 000 henkeä, kun siihen liittynee vain noin 8 000 henkeä.

– Eroamisvauhti kiihtyi vuosina 2015–2016, ja se on tullut osittain yllätyksenä. Nyt tärkeä haaste on siinä kuinka tätä vauhtia jarrutetaan tai jopa saadaan pysähtymään, Ruuti sanoo.

– Tulevaisuuden haasteena on tietysti, että kuinka toiminta ja viestintä sovitetaan niin että se tavoittaa nuoret aikuiset ja nuorten aikuisten elämäntilanteet ja heidän kysymyksensä, Ruuti jatkaa.

Tukholmassa tilanne toinen

Tukholman suomalaisen seurakunnan tilastot näyttävät paremmilta, mitä kirkkoon liittymiseen tulee.

– Meillähän on sillä lailla hyvä tilanne, että meillä on aktiivisesti seurakuntaan ja Ruotsin kirkkoon liittyneitä enemmän kuin aktiivisesti eronneita. Mutta täytyy muistaa, ettei puhuta suurista luvuista: 66 on liittynyt ja 51 eronnut, kertoo kirkkoherra Martti Paananen.

Jäsenmäärä kuitenkin vähenee myös Tukholman suomalaisessa seurakunnassa, koska kuolleita on enemmän kuin kastettuja.