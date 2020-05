Myös Ruotsin suurlähetystö Suomessa saa runsaasti kyselyitä matkustamisesta

Niin Suomen suurlähetystöön Tukholmassa kuin Ruotsin suurlähetystöön Helsingissä on tullut satoja kyselyjä maiden välisestä matkustamisesta koronarajoitusten aikana.

Ruotsin Helsingin-suurlähettiläs Anders Ahnlid kertoo kysymysten koskeneen niin käytännön ongelmia, kuten liikenneyhteyksiä, kuin Suomen asettamia rajoituksia ja niiden muutoksia.

Hän toteaa, että suurlähetystö on aina välittänyt tuoreimmat tietonsa kyselijöille.

– Mutta sitten on toki rajavartiolaitoksen tehtävä tehdä päätökset, hän jatkaa.

Ristiriitaisiakin tietoja

Ruotsin lähetystön tiedossa on, että Suomeen matkustamisen säännöistä on liikkunut viikkojen kuluessa ristiriitaisia tietoja. Ensin maahan pääsyyn vaadittiin pätevä syy, mutta sittemmin on todettu, että perustuslain mukaan Suomen kansalaisella on aina oikeus päästä Suomeen.

Toiseen suuntaan matkustaville vastaus on ollut se, ettei Ruotsin raja ei ole suljettu suomalaisille, eli maahan on saanut saapua Suomesta niin Ruotsin kuin Suomen kansalaiset.

Sujuvaa yhteistyötä

Kauppapoliittisista kysymyksistä kiinnostunut suurlähettiläs kiittelee, että Ruotsin ja Suomen yhteistyö on sujunut tänä poikkeuksellisena aikana hyvin erilaisista koronalinjoista huolimatta.

Maat ovat esimerkiksi kotiuttaneet kaukomailta yhteisvoimin arvioilta 700 ruotsalaista Suomen kautta Ruotsiin, ja myös suomalaisten hoitajien liikkumisesta Tornio-Haaparanta-rajan yli saatiin ratkaisu aikaan.