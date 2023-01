Ruotsin taitoluisteluliittoon kuuluu melkein 150 jäsenyhdistystä. Jäseniä on yli 40 000, joista lisensoituja taitoluistelijoita on noin 5000. Liiton toiminnanjohtaja Linda Neffler kertoo, että raskaiden pandemiavuosien jälkeen ollaan siinä tilanteessa, että luistelukouluihin on paikoittain jonoa.

Videolla taitoluisteluliiton toiminnanjohtaja Linda Neffler kertoo liiton visiosta ”Alla på is hela livet” eli kaikki jäällä koko elämän ajan.