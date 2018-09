Ruotsin valtiopäivävaalit kiinnostavat laajasti Suomessa

Useat suomalaismediat ovat raportoineet Ruotsin vaalivuodesta tiuhaan. Loppuhuipentumaa seurataan niinikään tarkasti ja esimerkiksi YLE kertoo vaalituloksista erikoislähetyksessä.

– Ylipäätänsä Ruotsin vaalit kiinnostavat suomalaisia. Tällä kertaa kuitenkin aivan erityisesti, koska tilanne on hyvin epävarma ja vaaleista ennakoidaan muutosvaalia ja protestivaalia. Suomessa kiinnostaa se, että miten suurille puolueille käy ja toisaalta se, kuinka paljon ruotsidemokraatit nousevat, Yleisradion Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Riikka Uosukainen summaa.

Maahanmuuttoteema kiinnostaa

Maahanmuutto on hallinnut ruotsalaista vaalikeskustelua. Uosukainen on ensimmäisen kirjeenvaihtajavuotensa aikana huomannut, että teema juontaa juurensa vuoden 2015 tapahtumiin, joilloin Ruotsi vastaanotti lyhyessä ajassa 160 000 maahantulijaa Syyrian ja Irakin sodan varjoista.

– Vuoden 2015 jäljeltä Ruotsille jäi paljon ratkaistavia asioita ja se kissa on nyt pöydällä näissä vaaleissa. Silloin näistä asioista ei paljon keskusteltu ja sen jälkeenkin on yritetty olla keskustelematta tästä maahnamuuttoaiheesta. Ehkä juuri siksi se on saanut kiihkeitä piirteitä vaalikeskusteluissa.Myös kuva, joka monella suomalaisella on Ruotsista on muuttunut, Olemme joutuneet ymmärtämään sen, että Ruotsilla on ainakin kahdet kasvot, Uosukainen sanoo.

Blokit tasoissa

Mielipidemittausten mukaan tilanne vasemmisto- ja oikeistopuolueiden välillä on erittäin tasainen. Ruotsidemokraatit voi nousta valtiopäivien toiseksi suurimmaksi puolueeksi. Kannastusluvut ovat kuitenkin vaihdelleet mittauksesta toiseen. Ovensuukyselyjen tulokset julkaistaan vaali-iltana kello 20.