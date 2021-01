Ruotsinsuomalaiset kirja- ja kulttuurimessut järjestetään marraskuussa

Ruotsinsuomalaiset kirja- ja kulttuurimessut jouduttiin perumaan viime syksynä pandemian vuoksi. Nyt Maarit Turtiainen, messut järjestävän kulttuuri.se:n puheenjohtaja, kertoo luottavansa siihen, että tapahtuma voidaan järjestää loppuvuodesta 2021.

– Kaikilla on semmoinen tunne, että kyllä koronatilanteen nyt pitää olla marraskuussa ohitse, hän huoahtaa.

Jo maaliskuussa on tiedossa pienempi, digitaalinen tapahtuma. Enemmän ohjelmaa on kuitenkin tiedossa vasta marraskuussa. Silloin on luvassa tuttuja messuohjelmakohtia edeltäviltä vuosilta, kuten kirjailijavieraita niin Ruotsista kuin Suomesta.

– Tuntuu tosi hyvältä päästä suunnittelemaan semmoista isompaa pakettia, Turtiainen hymyilee.

Katso video, jolla Maarit Turtiainen kertoo hankkeen haasteista.