Suuremmissa ryppäissä altistuneiksi oletetut saavat yleensä ohjeet pysytellä kotona, mutta he saavat harvoin kattavaa kokonaiskuvaa tilanteesta. Esimerkiksi heille ei kerrota, kuinka moni ryhmässä on jo saanut tartunnan tai mistä tartunta sinne on tullut.

Uutisvideolla värmdöläinen opettaja Leena Odencrants kertoo kokemuksestaan, kun kunnassa suljettiin kouluja taudin levitessä. Hän oli ensin kotona sairaana ja opetti sen jälkeen oppilaita etänä.