Ruotsissa seurataan nyt Suomen Koronavilkun vaikutuksia

Suomessa maanantaina lanseerattu Koronavilkku-sovellus eli -appi rikkoi yli miljoonaan käyttäjän rajan vain noin vuorokausi sovelluksen julkaisun jälkeen. Nyt käyttäjämäärä on jo puolitoista miljoonaa.

Koronavilkku-appi ladataan älypuhelimeen. Sovellus on Suomen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisema, ja sen tarkoitus on ehkäistä viruksen leviämistä. Sovelluksen käyttö on vapaaehtoista.

Tegnell: ”Riskikontaktin määrittely vaikeaa”

Projektin etenemistä seurataan myös Ruotsissa:

– Kiinnostavaa nähdä sen vaikutukset, kommentoi valtionepidemiologi Anders Tegnell aihetta tiedotustilaisuudessa.

– Olemme vasta käynnistäneet tartunnanjäljityksen Ruotsissa. Nähtäväksi jää, tarvitaanko vielä lisätoimia. Riskikontaktin määrittely on aina vaikeaa, ja sitä voidaan ylitulkita. Suomessa tapausluvut ovat alhaisia, joten siellä sovellus voi toimia, hän jatkoi.

Katso video, jolla toimittajamme näyttää miltä sovellus näyttää puhelimessa.