Ruotsista houkutellaan korkeakouluopiskelijoita Suomeen

Ruotsalaisia koko tutkintoa suorittavia opiskelijoita on Suomessa ollut viime vuosina noin 500 lukuvuotta kohden. Luvussa ovat mukana niin perus- kuin jatkotutkinnot ja sekä yliopistot että ammattikorkeakoulut. Samaan aikaan suomalaisia tutkintoa suorittavia opiskelijoita on ollut Ruotsissa moninkertaisesti.

– Aihe on hyvin ajankohtainen meillä yliopistolla, ja siitä keskustellaan ja keinoja mietitään sekä Helsingin yliopistossa että myös Helsingin alueen yliopistoissa, joilla on ruotsinkielistä tarjontaa. Itse asiassa me ollaan tehty parikin kampanjaa, kertoo Harriet Lindeberg-Saapunki, Helsingin yliopiston ruotsinkielisten asioiden päällikkö.

Miksi on tärkeää kertoa tänne Ruotsin puolelle, että Suomessa on mahdollisuuksia?

– Pohjoismaisen yhteistyön vuoksi. Me olemme lähellä, ja me haluamme myös ruotsinkielisiä asiantuntijoita tänne Suomeen. Ja haluamme varmistua siitä, että meidän ruotsinkieli pysyy elävänä, Lindeberg-Saapunki toteaa.

Ruotsalaiset sijalla 12

Kaikkiaan Suomessa opiskelee noin 20 000 ulkomaista opiskelijaa eri maista. Ruotsalaiset olivat vasta kahdenneksitoista suurin ryhmä, ja suurempia ovat esimerkiksi vietnamilaiset ja nepalilaiset.

Åbo Akademi järjestää lähikuukausina muun muassa virtuaalisia kouluvierailuja, joihin osallistuu Ruotsista tulleita opiskelijoita. Akademi pyrkii nykyisin profiloitumaan Pohjoismaiden portiksi Suomeen.

– Åbo Akademi haluaa nyt olla todellinen vaihtoehto riikinruotsalaisille opiskelijoille monestakin syystä. Paras syy on se, että Åbo Akademissa voi opiskella kokonaan ruotsiksi ja samalla oppia ja harjoitella suomea. Ja myös Turussa ja Vaasassa, missä meillä on kampukset, voi molemmissa kaupungeissa elää ruotsin kielellä, rehtori Moira von Wright kertoo.

Rehtori von Wright työskenteli aiemmin pitkään Ruotsissa ja Norjassa. Hänellä on näkemys siitä, miksi Ruotsissa ei ehkä riittävästi tunneta Suomen kaksikielisyyttä:

– Ruotsi on aika iso maa, ja Ruotsissa tapahtuu paljon. Ja kuten muissakin länsimaissa, Ruotsissa on tapana katsella aina länteen enemmän kuin itään. Siinä on varmasti monta syytä, ei vain yhtä.

Muita opinahjoja, joissa koko tutkinnon voi suorittaa ruotsiksi, ovat Svenska Handelshögskolan i Helsingfors, Aalto-yliopisto ja ammattikorkeakoulut Arcada, Novia ja Centria sekä Högskolan på Åland. Nämä tahot tekevät rekrytoinnissa jossain määrin yhteistyötä, mutta toki myös kilpailevat keskenään.

Määrän toivotaan kasvavan

Helsingin yliopistoon hakee pari sataa riikinruotsalaista vuosittain, ja hakuseulan läpäisee kolmisenkymmentä opiskelijaa. Tyydyttääkö tuo määrä?

– Ei. Haluamme ehdottomasti toivottaa tänne tervetulleeksi enemmän riikinruotsalaisia, ja myös osoittaa, että tämä on kaksikielinen maa, ja että varsinkin pääkaupunkiseudulla voi toimia ruotsin kielellä, Lindeberg-Saapunki painottaa ja korostaa kieliyhteisön olevan suuri:

– Täällä on aktiivinen opiskelijayhteisö. Meillä on Helsingin yliopistossa noin 2 500 opiskelijaa ruotsinkielisillä linjoilla.