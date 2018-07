Sauli Niinistö toivoo Helsingin huippukokouksen edistävän rauhan asiaa

Sauli Niinistö on jo tottunut kokousisäntä. Helsingissä on viime vuoden aikana ollut useita Yhdysvaltain ja Venäjän välisiä kokouksia. Sekä maiden varaulkoministerit kuin puolustusvoimien komentajat ovat hiljattain käyneet Helsingissä tapaamassa toisiaan.

Miksi juuri Suomi valittiin tämän huippukokouksen tapahtumapaikaksi?

– Me olemme varsin selvästi ilmoittaneet että me tarjoamme ”hyviä palveluksia”, kuten diplomaatit sen ilmaisevat. Niin kauan kuin niillä on kysyntää niin me niitä tarjoamme. Toivottavasti rauhan asia myös edistyy.

Suomea on kritisöity siitä että se ottaa vastaan kaksi herraa jotka eivät kunnioita demokratiaa tai ihmisoikeuksia, miten suhtaudut tähän kritiikkiin?

– Maailmassa täytyy olla sen verran realisti että näkee keskustelun auttavan ja vievän asioita eteenpäin. Parempi keskustella kuin olla hiljaa.

Suurvaltojen suhteet ovat tällä hetkellä aika viileät. Voiko kokous epäonnistua?

– Aina on omat riskinsä. Luulen kuitenkin että tämä on niin sanottu ensitapaaminen jossa testataan sujuuko keskustelu ja löytyykö yhteistä pohjaa, pikemminkin kuin että lähdetään ratkomaan joitain konkreetteja kysymyksiä tällä kertaa, Niinistö vastaa.

