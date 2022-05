Skövde valikoitui sitkeällä neuvonpidolla vuoden vähemmistökunnaksi

Skövden kunnan asukkaista on noin kahdeksan prosenttia eli noin 4000 on suomalaistaustaisia.

Jo ennen hallintoalueeseen liittymistä 2012, yhdistyivät kunnan suomalaistahot yhdeksi neuvonpitoryhmäksi, ja sen jälkeen on käyty köydenvetoa monesta vähemmistökysymyksestä.

-Kunta on palkinnon ansainnut, mutta pikäjännitteisyyttä on vaadittu ja varakangasta on oltava rullalla pitkästi, kun kunnan kanssa neuvottelee, tiivistää Skövden Suomi-seuran puheenjohtaja Pirkko Karjalainen.

-Kunnan rattaat liikkuvat hitaammin kuin toivoisimme, mutta edistystä tapahtuu koko ajan.

Kunniamaininta suomenkielisten palveluista

Kun Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta valitsi Skövden vuoden 2021 ruotsinsuomalaiseksi kunnaksi, kiinnitettiin huomiota kielen opetukseen ja sekä vanhusten että nuorten suomenkielisten palveluihin.

Esimerkkinä kunnan tukemista Suomi-seuran suurista kulttuurisatsauksista Pirkko Karjalainen mainitsee näytelmäprojektin ”Kun Suomi Ruotsiin muutti”. Se sai mukaansa tekijöitä myös seuran ulkopuolelta.

Esikoululuokkien suomen kielen opetus hoidetaan kunnassa hallintoaluerahoilla. Tämä on yksi esimerkki kunnan kanssa äskettäin neuvotellusta vähemmistökysymyksestä.

Pirkko Karjalainen on myös Ruotsinsuomalaisten keskusliiton RSKL:n puheenjohtaja.