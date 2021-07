Sjöström on altaassa mitalisuosikki – Liukkonen Suomen musta hevonen

Sarah Sjöström kauhoi Rion de Janeiron kisoista Ruotsille kultaa ja kaksi himmeämpää mitalia. Hän on edelleen mitalin syrjässä kiinni, mutta toipuu kyynärpäävammasta. Iskukyky on pieni arvoitus.

– Ilman alkuvuodesta sattunutta onnettomuutta Sarah olisi mennyt Tokioon suursuosikkina 100 metrin perhosuinnissa ja myös 50 metrin ja 100 metrin vapaauinneissa. Ei Sarahista silti tiedä. Sarah on niin mahtava uimari, että kyllä hän mitalin saattaa ottaa, Martikainen puntaroi.

Suomen ykköstykki on 50metrin vapaauinnin Euroopan mestaruuden keväällä uinut Ari-Pekka Liukkonen.

– Kyllähän Ari-Pekka finaaleihin voi päästä. Sprinttimatkoilla kaikki on niin pienestä kiinni, että Ari-Pekka voi yllättää. Matti Mattsson on kehittynyt 200 metrin rintauinnissa hyvin, mutta sillä matkalla taso on tänä vuonna todella kova. Jos Matti pääsee finaaliin, niin sama juttu kuin Ari-Pekalla, eli siellä voi tapahtua mitä vain.

Johanssonilla rankka vuosi

EM-mitalisti Ida Hulkon Martikainen laskee välieräuimariksi, kun kaikki maailman parhaat ovat mukana.

– Suomessa on kehittynyt rintauinnissa hieno kulttuuri naisten rintauinnissa. Jos Ida pääsisi välieriin, niin se olisi kyllä loistavaa. Pari sekuntia puuttuu, että pääsisi finaaliin ja taistelemaan ihan huippujen kanssa, Martikainen toteaa.

Ruotsalaisista Martikainen laskee Erik Perssonin sekä sisarukset Louise ja Sophie Hanssonin välieräuimareiksi, joilla on saumat finaaliin.

– Hanssonit voivat taistella mitaleistakin. Sitten Ruotsilla on aika monta nuorta uimaria mukana. Heille tärkeää on saada kokemusta.

Yksi nuorista on Martikaisen oma valmennettava Victor Johansson, jolla on takanaan rankka vuosi.

– Amerikassa hän harjoitteli yliopistossa liian kovaa, tuli kotiin ja sai koronan. Pari kuukautta sen jälkeen tuli infektio kurkkuun. Mutta Victor on nuori jätkä ja nopeasti ja vahvasti tullut takaisin ja harjoitellut loistavasti. Jos Victor pitää pään kylmänä ja uskaltaa, niin kyllä hän voisi Ruotsin ennätyksiä jahdata sekä 800 metrin että 1 500 metrin vapaauinneissa.

Parhaat pärjäävät aina

Martikainen ei koronarajoitusten vuoksi voinut matkustaa Japaniin. Jönköpings Simsällskapista ovat kuitenkin paikalla uimahyppääjä Emma Gullstrad ja seuran hyppyvalmentaja.

– Paremmin on sujunut kuin luulimme. Siellä pitää naamarin olla kasvoilla, ja on tarkasti rajattua, minne saa mennä ja milloin. Tilanne on erilainen kuin yleensä, mutta kaikille sama. Parhaat urheilijat ovat parhaita tällaisissakin olosuhteissa, Martikainen linjaa.

Olympiauinnit ovat vuosikymmeniä sujuneet amerikkalaisten tahdissa. Maan karsinnat eivät Martikaisen mukaan vakuuttaneet etenkään vapaauintimatkoilla, jos vertaa huippuvauhtia pitäneisiin australialaisiin.

– Toisaalta sen tietää, että kun amerikkalaiset nousevat pallille, vaikka mitä voi tapahtua. He eivät ui vain itselleen, vaan myös maalle ja lipulle. Amerikkalaiset ottavat mitaleja, se on selvä, mutta niitä menee aiempaa enemmän muille maille kuten Australiaan, eurooppalaiset uimarit ovat vahvoja, sitten tulevat tietenkin kiinalaiset ja japanilaiset.