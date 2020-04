Sosiaalidemokraattien kannatus noussut uudessa mittauksessa

Kun kaksi kuukautta sitten Sosiaalidemokraattien ja Ruotsidemokraattien kannatus oli lähes tasoissa, on päähallituspuolue Sosiaalidemokraatit loikannut uusimmassa mielipidemittauksessa selvästi edelle.

– Kriisi on yksinkertaistanut politiikkaa. Pyöritään pääkysymysten parissa, ja näissä kysymyksissä isoilla puolueilla on kehittynein agenda. Tämä johtaa siihen, että Sosiaalidemokraattien kannatus on noussut, ja myös moderaattien, vaihtoehtoisena oppositiopuolueena, kommentoi valtiotieteilijä Jaakko Turunen Södertörnin korkeakoulusta.

Ruotsidemokraattien tilanteeseen vaikuttaa Turusen mukaan se, ettei puolueella ole ollut selvää roolia pandemiakriisin hoitamisessa, ja sen takia Ruotsidemokraattien kannatus on laskenut.

Videolla valtiotieteilijä Jaakko Turunen kommentoi myös pienempien puolueiden tilannetta sekä spekuloi miten tukiluvut voivat muuttua, kun pandemia saadaan aisoihin.