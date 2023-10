Stellan Beckman kaipasi kirjaa Södertäljen ruotsinsuomalaisesta historiasta – ja kirjoitti sen itse

Teollisuuskaupunki Södertäljestä on ruotsinsuomalaisten yhteydessä usein nostettu esille uudempia tehtaita, kuten Astra Zeneca ja Scania. Stellan Beckmanille on kuitenkin ollut tärkeää näyttää kirjassaan, että kaupungissa on ollut tehtaita myös jo ennen 1900-lukua. Juuri tehtailla on ollut iso vaikutus siihen, että Södertäljeen on muuttanut paljon suomalaisia.

– Suuri osa tästä historiasta on unohdettu. Södertäljestä on monia kulttuurihistoriallisia kuvauksia, mutta ruotsinsuomalaiset mainitaan vain ohimennen. Halusin kirjoittaa kirjan joka keskittyy vain ruotsinsuomalaisiin täällä Södertäljessä, Beckman sanoo.