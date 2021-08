STR-T kritisoi toimintaohjelman karsimista: ”Priorisoida täytyy, mutta ei näin”

Hallitus teki toimintaohjelman lähetekierroksen jälkeen päätöksen antaa Isofille tehtäväksi muotoilla syksyllä 2020 julkaistu toimintaohjelmaehdotus uusiksi. Ohjelmasta tullaan poistamaan kaikki kouluun liittyvät ehdotukset, ja jäljelle jätetään kuusi keinoa per kieli.

Kulttuuri- ja demokratiaministeri Amanda Lind kommentoi Uutisille kesäkuussa, että toimintaohjelma laitetaan uusiksi, jotta se olisi helpompi toteuttaa.

– Tietenkin ehdotuksia on helpompi toteuttaa, jos niitä on vähemmän. Mutta niiden vaikutus tulee olemaan pieni. Meänkieli ei tarvitse nyt yksittäisiä toimia, vaan me tarvitsemme isompaa muutosta, Eva Kvist sanoo.

Päätös ilman dialogia

Kvistin mielestä on myös moitittavaa, että hallitus teki päätöksen käymättä dialogia vähemmistöjen kanssa. Esimerkiksi STR-T ei olisi halunnut, että kielten säilyttämiskeinoja jätetään jäljelle niin vähän. Alkuperäisessä ehdotuksessa toimia oli yhteensä 81. Uudelleen työstetyssä ohjelmassa toimia tulee olemaan yhteensä 30.

Myös koulutuskysymyksien jättäminen ohjelman ulkopuolelle on STR-T:n mielestä virhe.

– Juuri tämä koulutusketju on sellainen asia, jota Euroopan neuvosto on kritisoinut Ruotsia monta kertaa. Tuntuu aivan hullulta, että se otetaan pois, Kvist toteaa.

Vastaus elokuun alussa

Kulttuuriministeri Amanda Lind vastaa 4. elokuuta arvosteluun sanomalla, että hallitus haluaa, että toimintaohjelma sisältää oleellisia esityksiä kaikille vähemmistökielille. Siksi Kielen- ja kansanperinteen tutkimuslaitokselle on annettu tehtäväksi selventää esityksiä. Hallitus lupaa käydä vuoropuhelua kaikkien tahojen kanssa, joita asia koskee.

Kulttuuriministerin kirjallinen vastaus löytyy kokonaisuudessaan ruotsiksi täältä:

Kritik mot regeringsbeslutet: ”Meänkieli behöver mer än punktinsatser”