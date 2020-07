Suomalaisedustaja vaatii Ruotsilta tiukempia koronatoimia

Suomen hallitus on asetellut tarkasti sanojaan Ruotsin suuntaan koronakriisin aikana, mutta hallituspuolue keskustan räväkkänä rivikansanedustajana tunnettu Mikko Kärnä on lähettänyt tiukkasävyisen kirjeen Ruotsin hallitukselle Pohjoismaiden neuvoston kautta.

– Olen erityisesti huolissani tilanteesta Norrbottenin alueella ja, että virus lähtisi toisena aaltona leviämään Ruotsin kautta Suomeen. Tämä on todella iso puheenaihe täällä Lapissa, Mikko Kärnä (kesk.) sanoo.

Ruotsinsuomalaisten yliedustus huolestuttaa

Suomessa esiin ovat nousseet myös tiedot siitä, että ruotsinsuomalaiset ovat ainakin kevään mittaan olleet Ruotsissa yliedustettuina covid-19:ään kytkeytyvissä kuolemissa.

Kärnä oli tiedosta järkyttynyt, vaikka osaltaan kehitystä selittäisikin väestö- ja ikärakenne.

– Voi olla monia muitakin syitä. Toivon todella, että Ruotsin hallitus ja terveysviranomaiset panostavat tällaisten erityisen haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien suojelemiseen virukselta.

Ruotsi valinnut eri tien – Suomi valmis auttamaan

Ruotsalaisministerit ovat tuoneet esiin pettymyksensä siitä, että muut Pohjoismaat ovat voimakkaasti rajoittaneet matkailua Ruotsista. Suomalaisedustajan mukaan Suomen viesti Ruotsiin on ollut selvä, ja hän pitää hyvänä, että pohjoismaiset sisäministerit ovat jo keskustelleet aiheesta.

– Hallitus on tietysti aina varovainen sanoissaan ja niin täytyy ollakin, mutta Ruotsille on hyvin selvästi viestitetty se, että Ruotsi on valinnut täysin erilaisen linjan. Samalla on todettu, että Suomi on valmis antamaan Ruotsille kaikenlaista apua tämän viruksen torjumiseksi.

Vastaus viimeistään elokuussa

Suomalaisedustaja Kärnä on esittänyt kritiikkinsä Pohjoismaiden neuvoston jäsenenä, ja voimassa olevan etiketin mukaan Ruotsin hallituksen pitää vastata hänen kysymyksiinsä viimeistään elokuun alkupuolella.