Järfällassa suomenkielinen seurakunta viettää suomalaista äitienpäivää jumalanpalveluksella.

Äitienpäivä on yksi suomalaisen seurakunnan suurimmista juhlapäivistä. Jumalanpalvelus Marian kirkossa Jakobsbergissä on nauhoitettu etukäteen ja on nähtävissä kirkon kotisivulla.