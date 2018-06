Ruotsin suomalaista ortodoksiseurakuntaa uhkaa häätö

Suomalainen ortodoksinen seurakunta vuokraa kirkolleen tiloja seurakunnan pääpaikassa Tukholman Södermalmilla. Nyt kirkon tulevaisuus näyttää epävarmalta, sillä vuokrasopimuksen ehtoja muutetaan.

– Olemme huolestuneita ja surullisia. Rakastamme seurakuntaamme ja haluamme pitää tilamme tässä, suomalaisen ortodoksi-seurakunnan puheenjohtaja Kristina Cedergren sanoo.

Maria Magdalenan seurakunta päättää vuokrasopimuksen vuoden lopussa. Neuvoteltavissa on sopimus vuodeksi eteenpäin. Tiloissa on toiminut ortodoksikirkko eri muodoissaan kuutisenkymmentä vuotta. Kirkkoherra Annika Almströmin mukaan kyseessä on yleinen käytäntö.