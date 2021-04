Suomalaisyliopisto haluaa aloittaa opettajankoulutuksen Ruotsissa

Uusi koulutusohjelma voisi käynnistyä 2022 jos kaikki sujuu Åbo Akademin suunnitelmien mukaan. Tarkoituksena olisi löytää jokin ruotsalaisyliopisto jonka kanssa koulutus annettaisiin yhteistyössä. Opettakampuksen lisäksi ÅA:n suunnitelmiin kuuluu harjoittelukoulu, jossa opettajaopiskelijat harjoittelisivat tulevaa ammattiaan.

Åbo Akademin opettajankoulutus on Vaasassa, josta on aina liikuttu luontevasti Merenkurkun yli. Uumajan yliopistolla on ennestään opettajankoulutusta, mutta ÅA:n dekaani Fritjof Sahlström ei halua kommentoida jos yhteistyötä tehtäisiin juuri Uumajan kanssa.

Viime vuosikymmenellä Åbo Akademi haki yhteistyössä Viktor Rydbergs skolor -säätiön kanssa lupaa yksityistä opettajankoulutusta varten. Silloin Yliopistokanslerin virasto, Universitetskanslersämbetet, hylkäsi hakemuksen.