Suomea ravistelee kolmen maanpetosrikoksen rypäs

Tilanne on Suomen oloissa poikkeuksellinen, sillä maassa ei ole kahteenkymmeneen vuoteen edennyt syyttäjälle asti yhtään vakoilutapausta Suomen keskusrikospoliisi ei kommentoi tarkemmin Ylen äskettäin esiin nostamaa vakoilutapausta, jossa epäiltynä tapahtumapaikkana on Oulu.

Suomen Suojelupoliisi ei kommentoi Keskusrikospoliisin tutkintaa, mutta kommentoi videolla omaa työtään yleisellä tasolla.

– Kylmän sodan päättymisen jälkeen täällä ei tullut kuvitelmaa siitä etteivätkö Venäjä ja Kiina tiedustelisi Suomessa, joten vastavakoilutyötä on jatkettu, sanoo erikoistutkija Petteri Lalu Suomen Suojelupoliisista.

Suojelupoliisi varoittaa

– Jos me huomaamme, että jokin henkilö on ulkomaisen tiedustelu-upseerin mielenkiinnon kohteena eli yhteydenpito alkaa, niin me tällaisessa tapauksessa otamme tähän henkilöön yhteyttä ja kerromme että kenen kanssa hän on tekemisissä. Hyvin usein tämä johtaa siihen että kyseinen henkilö katkaisee yhteydenpidon, hän sanoo.

– Ihmiset eivät ole kovin herkästi kontakteissa Venäjän virallisiin edustajiin. Tämä on havaittu sillä tavoin, että yritykset tiedustella kyberavaruudessa ovat lisääntyneet.