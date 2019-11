Suomella mahdollisuus varmistaa ensimmäistä kertaa paikka EM-lopputurnauksessa, jalkapallossa.

Mutta lopputulos on aina ollut sama; arvoturvauspaikka on jäänyt haaveeksi. Kolme kertaa on jääty yhden voiton tai pisteen päähän, mutta joka tapauksessa suomalais-fanit ovat tottuneet kannustamaan arvokisoissa muita Pohjoismaita.

Tässä on kuitenkin sarjataulukko, joka tarjoaa ehkä tähän asti parhaan tilaisuuden. Kun kaksi kierrosta on jäljellä, kohtaa Suomi kotonaan Liechtensteinin ja voitto riittää varmistamaan historiallisen lopputurnauspaikan. Nyt joukkueen tähti on Englannin valioliigassa loistava Teemu Pukki.