Oppositio gallupien kärjessä – painetta Sanna Marinin hallitukselle

Sosiaalidemokraattien Sanna Marinin hallitus on viime aikoina noussut otsikoihin muun muassa kahden hallituskumppanin keskustan ja vihreiden välisestä kitkasta. Mediatietojen mukaan kipinöintiä ovat aiheuttaneet ainakin ympäristökysymykset.

Tutkija Jan Sundberg toteaa, että hallituksessa on monta puoluetta ja niiden välillä on aina erimielisyyksiä on.

– Jossakin mielessä vihreät on hiukan radikaalimpi myös siinä, millä aikavälillä näitä ympäristöön liittyviä asioita tullaan toteuttamaan.

Sosiaalidemokraattien puoluesihteeri Antton Rönnholm valaa uskoa hallitusyhteistyöhön.

– Varmaan jokaisen hallituksen välillä on aina ristivetoa, koska siellä on tässäkin tapauksessa useita eri puolueita. Puolueilla on omia prioriteetteja ja sitten kuitenkin ne ovat samalla viimeksi syksyllä sitoutuneet siihen yhteiseen ohjelmaan, joka hallituksella on.

Hallituksen muodostaminen vaikeampaa

Niin Suomessa kuin Ruotsissa äänten jakautuminen vaaleissa monelle eri puolueelle tuo haastetta hallituksen muodostamiseen. Ruotsissa niin sanotut vähemmistöhallitukset ovat tuttu ilmiö, kun taas Suomessa on totuttu siihen, että hallituksella on takanaan enemmistö eduskunnasta.

– Yleisesti ottaen, mitä enemmän järjestelmässä on keskisuuria tai varsinkin pieniä puolueita, sitä hankalampaa on muodostaa enemmistöhallitusta. Tämä on ihan yleiseurooppalainen ilmiö, joka meidän pitää analysoida ja ottaa vakavasti, sosiaalidemokraattien Antton Rönnholm sanoo.

Suurimman puolueen paikasta tiukka kisa

Ruotsin tapaan myös Suomessa suurimman puolueen paikasta on käyty tiukkaa kisaa mielipidemittauksissa. Vuosi sitten pidettyjen Suomen eduskuntavaalien jälkeen kokoomus ja sosiaalidemokraatit ovat kisailleet kakkos- ja kolmospaikoista – samalla kun perussuomalaiset on vankistanut gallup-johtoaan.

Jos Suomen eduskuntavaalit pidettäisiin nyt, suurin puolue olisi Perussuomalaiset. Foto: SVT

– Se virehän siihen lähti jo vuodenvaihteen jälkeen, ennen kevään 2019 eduskuntavaaleja. Meidän omassa porukassa spekuloitiin siitä, että jos vaalipäivä olisi ollut viikon myöhemmin, me olisimme olleet siinä ykköspaikalla, perussuomalaisten kansanedustaja Riikka Slunga-Poutsalo sanoo.

Koronavirustilanne on tuonut synkkiä pilviä talousnäkymiin useissa eri maissa. Suomenkin hallitus on varautunut taloutta tukeviin elvytystoimiin.