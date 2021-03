Suomi lisännyt tahtia yhdellä rokoteannoksella – puolet yli 80-vuotiaista rokotettu

Suomi ja Ruotsi etenevät tasatahtia koronarokotteiden antamisessa, mutta pieniä erojakin on. Suomessa ensimmäisen rokotteen on saanut suurempi joukko ikääntyneistä. Ruotsissa taas molemmat rokoteannokset pyritään antamaan mahdollisimman pian ja siksi rokotettujen määrä on pienempi.