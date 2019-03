Teatterille suomen kieli on tärkeä – aihe voi olla globaali

Harrastajateatterin jäsenet ottavat lavan haltuun näyttävästi harjoituksissa Tukholman Kungsholmenilla. Pihkateatterin juhlavuoden näytelmä Kierrätysgaala esitetään suomeksi, mutta sen teema on globaali.

– Pohjana on suomalaisia Pirkan niksejä, mutta kierrätys on maailmanlaajuinen aihe. Ja jos ei ole, niin huonosti käy, sanoo ohjaaja ja käsikirjoittaja Anna-Maria Ingerö.

Aira Rajavuori (vas.) toivoo, että myös nuoremmat ruotsinsuomalaiset innostuisivat teatterista. Anna-Maria Ingerö muistuttaa, että aiheella ei ole niin väliä, kunhan teatteria tehdään suomeksi. Foto: SVT

Ingerön mukaan suomen kieli on teatterille erittäin tärkeää, mutta näytelmän aiheen ei välttämättä tarvitse liittyä ruotsinsuomalaisuuteen.

– Tietysti, jos jollakin ihmisellä on tarve kirjoittaa siitä, mitä on olla ruotsinsuomalainen, niin do it (siitä vaan), mutta itselläni ei ole eikä ole Pihkateatterissa, Ingerö sanoo.

Pihkateatterin Kierrätysgaala-esitys nähdään viikonloppuna Eskilstunan teatterissa. Samalla teatteriryhmä juhlii 10-vuotista taivaltaan.

Ruotsinsuomalaisten harrastajateatteriliittoon (RSHT) kuuluu kaikkiaan lähes 30 ryhmää.