Suomen lintuinfluenssatilanne herättää huolta myös Ruotsissa

Suomen tilanteessa on poikkeavaa se, että lintuinfluenssa on levinnyt turkistarhoihin. Vastaavat tapaukset muualla Euroopassa ovat olleet hyvin harvinaisia. Tauti on levinnyt Suomessa jo yli 20:lle tarhalle.

Tutkijoiden mukaan vaarana on se, että nisäkäsadaptaatio johtaa pahimmassa tapauksessa uuden pandemian syntymiseen.

– Suomen tilannetta seurataan siis tarkasti myös täällä Ruotsissa, kertoo epidemiologi Malin Grant Valtion eläinlääketieteellisestä laitoksesta.

Suomen ulkopuolella tilanne on parempi, koska Ruotsissa lintuinfluenssa ei ole levinnyt turkistarhoihin. Grantin mukaan viranomaiset ovat jo pitkään seuranneet tarkkaan lintuinfluenssavirusten leviämistä Ruotsissa.