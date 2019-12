”Suomen selviäminen talvisodasta on uskomaton tarina”

Näyttelijä Mikael Tornving on tuttu kasvo Johan Falk -elokuvista, joita hänen uralleen on kertynyt parikymmentä. Sen lisäksi Tornving on esiintynyt useissa komediasarjoissa. Harva kuitenkaan tietää, että mies on hyvin perillä Suomen historiasta.

Isä kertoi talvisodasta

Kiinnostus heräsi nuorella iällä, kun Tornvingin isä kertoi Suomen vaiheista talvisodassa.

– Se oli kuin seikkailu suoraan poikakirjoista. Pienenpieni maa kestää suuren ja mahtavan Neuvostoliiton massiivista painostusta vastaan. Nenä verissä ja murtunein kylkiluin se kuitenkin onnistuu puolustautumaan.

Näkemys Suomen koettelemuksista syveni, kun Tornving kouluttautui upseeriksi Norrlannin joukko-osastossa. Mikael Tornving oli otettu suomalaisten tavasta toimia rauhallisesti tiukoissa tilanteissa, kun hän palveli YK-joukoissa Libanonissa vuonna 1990.

”Vain idiootti ei vaikuttuisi”

– Voi tuskin tuntea muuta kuin suurta kunnioitusta sitä kohtaan, miten vaikea tilanne hoidettiin talvisodan ja myös jatkosodan aikana. Onnistuttiin rakentamaan talous ja kasvamaan tekniikkamaaksi. Vain idiootti ei vaikuttuisi siitä.

”Suomi sopii mielenlaadulleni”

Tornving on käynyt joitakin kertoja Suomessa ja lukenut paljon suomalaista kirjallisuutta. Pidettyään radiossa tietoiskun Suomesta hän sai kutsun Suomen Tukholman suurlähetystön itsenäisyyspäivän juhliin. Tornvingilla ei ole suomalaisia sukujuuria, mutta kokee norrlantilaisena jonkinlaista hengenheimolaisuutta.

– Ei ole tapana kiihtyä turhista. Ehkä Suomi juuri siksi sopii mielenlaadulleni.