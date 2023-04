Sundbybergissä lukupiiri pitää suomen kielen ajan tasalla

Kirjoista keskustelemisen lisäksi joukko tekee paljon muutakin. Helsingin, Turun ja Göteborgin kirjamessuilla on käyty ja tänä syksynä ollaan taas lähdössä Helsinkiin. On järjestetty elokuvanäytöksiä, luentoja ja kirjallisuusseminaareja ruotsinsuomalaisissa merkeissä.

Kaksi kirjaa puuttuu – muuten hyvä palvelu

Suomen instituutin lukupiiripaketteihin ollaan Sundbybergissä tyytyväisiä. Toimitus on hyvin järjestetty ja tilatut kirjat ovat saaneet korkeita pisteitä lukupiiriläisiltä. Ainoa huono puoli on, että paketissa on kahdeksan kirjaa ja lukupiirissä on kymmenen jäsentä, kertoo Ulla Honkanen.

Videolla Ulla Honkanen, Tiina Kantola ja Onni-Matti Kekkonen kertovat, mitä suomeksi lukeminen antaa.

- Lukupiiri on kuin paluu Suomen nykypäivään, jota minä en tunne ollenkaan koska en asu siellä, sanoo Tiina Kantola. Foto: SVT