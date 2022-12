Kunta ei priorisoi suomenkielistä esikoulua: ”Vähemmistölaki ei ole yläpuolella”

Monet vanhemmat ovat laittaneet lapsensa jonoon Vällingbyssä sijaitsevaan suomenkieliseen esikouluosastoon. Osa heistä on jo saanut tietää, että osaston paikat ovat täynnä. Vaikka kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen, se ei silti ole priorisoinut asiaa lisäämällä paikkoja.

– Seuraamme hallinnon ohjeistusta ja vähemmistölaki on tietysti tärkeä, mutta meillä on muita ohjeistuksia, ja vähemmistölaki ei ole niiden yläpuolella. Aiemmin on ollut pulaa lapsista, joten jonotilanne vaihtelee paljon, sanoo Hässelby-Vällingbyn esikouluvastaava Birgitta Thulén.

Kouluvirasto: Kunnalla velvollisuus järjestää

Kouluviraston juristi muistuttaa, että kunnilla on vastuu strukturoida ja selvittää suomenkielisiä esikoulupaikkoja niille vanhemmille, jotka niitä toivovat lapsilleen.

– Jos asuu suomen kielen hallintoalueella, johon Tukholma kuuluu, on kunnan kysyttävä esikoulupaikkaa hakeneilta haluavatko he lapsensa suomenkieliseen toimintaan, joko kokonaan tai olennaisilta osin. Sen jälkeen kunnan on tarjottava paikka, Kouluviraston juristi Anna Medin sanoo.

Hässelby-Vällingby kaupunginosahallinto sanoo, että suomenkielisten esikoulupaikkojen lisääminen voi viedä aikaa. Vanhemmille, joiden lapset eivät ole saaneet paikkaa toivotusta esikoulusta, on suositeltu paikkaa kunnan ruotsinkielisissä esikouluissa. Niissä on mahdollisuus saada äidinkielen tukea.