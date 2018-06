Suomenkielisille dementikoille kaksikielinen osasto Haningeen

Haningen kansalaisaloitteen tekijä ja eläkeläisyhdistys Reippaan puheenjohtaja Pirkko Sinkkonen on tyytyväinen kunnanvaltuuston päätökseen. Sinkkosen mukaan muistisairaiden kaksikielisille yhteen paikkaan keskitetylle hoidolle on tilausta.

– Kaikissa näissä Haningen kuudessa hoitopaikassa mihin dementikkoja on sijoitettu ei ole kaksikielistä henkilökuntaa tarpeeksi. Jotain piti tehdä ja nyt se on tehty, Sinkkonen iloitsee.

Myös kunnan vanhustenasiain lautakunnan selvittäjä Marjaana Lehmonen Nilsson on ilahtanut asian nopeasta käsittelystä. Haningessa asuu tällä hetkellä reilu tuhat yli 65-vuotta täyttänyttä. Aloittteessa penätään muistisairauden elämänlaadun parantamista.

– Suomekieliset eläkeläiset on ollu mukana tässä kunnan eläkeläisneuvostossa nin pitkään, että täällä on tietoisuus näistä asioista ja sitten se, että tämähän on myös sosiaalipalvelulaissa. Eli niissä kunnissa, missä tarvitaan suomen, saamen tai meänkielistä henkilökuntaa niin sitä täytyy järjestää. Lehmonen Nilsson muistuttaa.

Hoito on tarkoitus järjestää jo olemassa oleviin tiloihin mutta toistaiseksi hankkeen valmistusmisajasta ei ole tietoa.