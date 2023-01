Suomenkielinen psykoterapeutti: ”On tärkeää, että tunteista voi puhua omalla kielellä”

Psykoterapeutti Tuula Tabellin luo voi mennä, jos haluaa terapiaa ruotsiksi tai suomeksi. Hänen mukaansa monet, joilla on suomen kieli äidinkielenä, kokevat että on helpompi puhua tunteista suomeksi kuin ruotsiksi. Osalle asiakkaista on myös tärkeää, että psykoterapeutilla on ymmärrystä siitä, miltä tuntuu olla ruotsinsuomalalinen, Tabell sanoo.