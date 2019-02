”Suomenkielisten lukioiden perustamiselle ei ole esteitä”

– En näe estettä suomenkielisten lukioiden perustamiselle, jos koulut muuten täyttävät vaatimukset. Meillähän on jo kaksikielisiä peruskouluja. Ruotsissa tämä on koulutuksen järjestäjien asia. Vastuu on kunnilla ja vapaakouluilla, toteaa koulutusministeri Anna Ekström.

Tumban lukion vararehtorin Camilla Bergmanin arvelee, että mikäli Tumbaan perustettaisiin suomenkielinen lukio, päätös olisi tehtävä myös poliittisella tasolla.

– On tehtävä tietoinen valinta ja selkeä suunnitelma. Se edellyttää kiinnostusta sellaisen toiminnan käynnistämiseen, jossa osa opetuksesta annetaan suomeksi. Päätös on tehtävä poliitisella tasollla.

Kymmenisen vuotta sitten Tukholman ruotsinsuomalainen koulu perusti lukion, mutta parin vuoden jälkeen toiminta todettiin taloudellisesti kannattamattomaksi. Koulun rehtorin Heli Lindströmin mukaan koulu ei aio nykytilanteessa yrittää uudelleen.

Peruskoulujen suomen kielen opetus paikoin riittämätöntä

Tukholmassa on 137 peruskoulua, jossa suomea opetetaan äidinkielenä. Göteborgissa on vuorostaan seitsemänkymmentä, Uumajassa ja Luulajassa kummassakin nelisenkymmentä. Monen kunnan nykyinen äidinkielenopetus ei takaa kuitenkaan oppilaille riittävää kielitaitoa esimerkiksi lukio-opintoihin.

Foto: SVT

Hallituksen viime vuonna Jarmo Lainiolla teettämässä selvityksessä vaadittiin, että suomen kielen opetus peruskouluissa tulisi nostaa kolmeen tuntiin viikossa. Tukholman ruotsinsuomalaisen koulun rehtorin Heli Lindströmin mielestä totetuessaan laki parantaisi koko maan peruskoulujen suomen kielen osaamisen tasoa.

– Jos Lainion vaatimukset menevät läpi, eli että vähemmistökielestä tehdään kouluaine, joka sisällytetään opetussuunnitelmaan ja, että opetusta saadaan ainakin kolme tuntia viikossa, niin ruotsinsuomalaisilla on asiat sen jälkeen hyvin.

Koulutusministeri Anna Ekströmin mukaan hallitus teetti selvityksen, koska asia on hallitukselle tärkeä.

– Asia on tärkeä oppilaille, Ruotsille ja Ruotsin ja Suomen hyville suhteille. Myös kansainvälisiä sopimuksia vähemmistöjen oikeuksista on noudatettava, toteaa Ekström.