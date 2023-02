Suomessa laki uskonrauhan rikkomisesta estää koraaninpoltot – ainoana Pohjoismaana

Suomi on ainoana Pohjoismaana säilyttänyt lain uskonrauhan rikkomisesta, jonka perusteella koraaninpolttoja on estetty. Laki uskonrauhan rikkomisesta on kuitenkin vanhentunut ja uskonnollisia ryhmiä voisi mahdollisesti suojata lailla kiihotuksesta kansanryhmää kohtaan, sanoo Helsingin yliopiston oikeustieteen professori Kimmo Nuotio.