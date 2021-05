Pandemiaolot ovat vaikuttaneet myös vanhempiin opiskelijoihin. Nuorisotutkimusverkoston kyselyn mukaan jopa neljännes korkeakouluopiskelijoita on kokenut olonsa hyvin yksinäiseksi, kun normaali elämä on pandemian vuoksi tauolla. Yliopisto-opiskelijoiden on jaksettava etäopintoja vielä kevätlukukauden loppuun.

Katso video, jolla lääketieteen opiskelijat Anni Alamikkula ja Teresa West kertovat Helsingin-toimittajallemme kokemuksistaan.