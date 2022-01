Suomi ja Ruotsi ovat etujoukoissa ydinjätteen loppusijoituksessa

Ruotsi näytti torstaina vihreää valoa loppusijoitukselle Forsmarkiin, Uppsalan lääniin. Suomen ja Ruotsin on sanottu olevan maailmanlaajuisesti etujoukoissa ydinjätteen loppusijoituksessa. Foto: SVT

Ruotsin hallituksen mukaan Suomesta ja Ruotsista on tulossa johtavia maita ydinjätteen loppusijoituksen alalla. Suomen loppusijoituslaitoksen on määrä aloittaa toimintansa vuoteen 2025 mennessä. Molemmissa maissa on keskusteltu myös ydinjätteen kapseloinnin turvallisuudesta.