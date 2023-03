Krunegård vaihtaa suomen kieleen: ”Suomi on niin kaukana, että siellä on annettu periksi jo aluksi – se on hyvä lähtökohta”

Suomen valloituksen seurauksena itseään nyt kansainvälisenä rocktähtenä tituleeraava Krunegård sanoo kielen ja maan vaihdon olevan vapauttavaa.

Nokia & Ericsson – albumi merkitsee Krunegårdille ennen kaikkea mahdollisuutta keikkailla hänelle tuntemattomissa suomalaisissa pikkukaupungeissa.



– Mä haluan mennä Venäjän rajalle pitseriaan ja saada turpiin, sitä mä odottelen, Krunegård pohtii.

Miss Joensuu – sinkun alkuperä löytyy sattumanvaraisesta riimistä, ja rakkaustarina Miss Joensuuta kohtaan on kooste hänen omista rakkauskokemuksistaan.

Inspiraatio suomenkieliseen levyyn löytyi Los Angelesista. Suomalaiselta toimittajalta tullut meili innoitti tutkimusmatkalle uusien suomalaisten indie-artistien pariin. Erityisesti Krunegårdia miellytti Maustetytöt.

– Ruotsi on liian lähellä jotankin Lontoota ainakin henkisesti. Suomi on niin kaukana, että siellä on annettu periksi jo aluksi – se on hyvä lähtökohta ainakin kun tekee taidetta tai musiikkia.

Viimeksi Krunegårdia kuultiin laulamassa suomeksi bändissä Laakso, vuonna 2007 julkaistulla Mämmilärock-levyllä.

