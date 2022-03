Videolla Suomen Tukholman-suurlähettiläs Maimo Henriksson arvioi, miten kiristynyt turvallisuustilanne on vaikuttanut Suomen ja Ruotsin suhteisiin. Foto: SVT

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on pannut diplomatian koville, ja toisaalta on osoittautunut, että sitä tarvitaan, arvioi Suomen Tukholman-suurlähettiläs Maimo Henriksson. Hänen mukaansa sotatila Ukrainassa on tiivistänyt Suomen ja Ruotsin suhdetta entisestään.