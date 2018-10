”De måste hitta oss på något sätt”

Föreningen Äänet bildades i slutet av 2017 och sorterar under Sverigefinska ungdomsförbundet. Tanken är att genom tidningen Äänet, som betyder röster, knyta skribenter och läsare till verksamheten.

– Vi hoppas att tidningen ska locka nya medlemmar och nya sverigefinnar som kan komma med i vår verksamhet, från hela Sverige, säger Venla Odenbalk som är koordinator.

– Även om det saknas lokala föreningar kan de på det här sättet komma i kontakt med andra unga sverigefinnar.

Svårt att hitta folk

Tidningsmakarna består än så länge av en liten kärntrupp. Men intresserade från olika håll i Sverige börjar så smått dyka upp, säger föreningens ordförande A-J Turtiainen.

– Jag tror att vi kommer att hitta volontärer. Det gäller bara att de hittar oss på något sätt, det är det svåra. Just nu är det mest mina kompisar som jag fått att skriva i nästa nummer. Men folk har också kommit av eget initiativ och varit väldigt intresserade.

Olika tillvägagångssätt

De närmsta månaderna söker man folk via olika kanaler.

– Först ska vi söka via skolorna, och särskilt då via hemspråkslärarna och lärare i finska. Vi söker också via minoritetssamordnarna som kan sprida information i kommuner som ingår i förvaltningsområdet för finska.

– Vår andra idé, eftersom vi vill nå de unga, är att använda sociala medier. Vi måste komma med i grupper där det redan finns unga, och hitta forum där det finns personer som gillar att skriva.