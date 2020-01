Forskning och konst möts i ny utställning i Stockholm

Relationen mellan språk och maktbruk intresserar konstnären Johanna Gustafsson Fürst, och hon har hämtat inspiration till sina verk från språksituationen och historien i norra Sverige. Språkforskarnas insikter och erfarenheter av hur det verkligen är att förlora språket har inspirerat till utställningen som tar form i ljus och mörker.

Identitet och konstruktion

Gustafsson Fürst förklarar de böjda träformerna i hennes konst:

– Det är trä som har disciplinerats in i en kulturell form. Det kan ses som en metafor för hur vi växer, och hur vi disciplineras in i ett samhälle, ett kollektiv, på gott och ont. Men också hur man kan pressa in folk i normer som inte passar dem – som att pressa bort dem från ett språk.

Utställningen med titel ”Ympa orden, piska min tunga” kan upplevas på Accelerator i Stockholm under våren 2020.