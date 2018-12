Antalet kvinnor som önskar föda hemma började öka i Stockholm för två år sedan. Stockholms läns landsting har under året, fram till slutet av oktober, fått in 76 ansökningar från kvinnor som vill föda hemma. Motsvarande tid förra året hade tio färre ansökningar kommit in. Men det är fortfarande lite jämfört med det totala antalet förlossningar i området

Sedan 2002 kan omföderskor i Stockholm få sin hemförlossning betald av landstinget. I hela landet är det 1–2 två promille som vill föda hemma.