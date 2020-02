Mild vinter slår hårt mot rågskörd i Finland

Ifjol kunde de finska bönderna glädjas över den största rågskörden på cirka trettio år. Men prognosen för det här året ser inte bra ut – som det ser ut nu, måste Finland importera råg från utlandet igen. På många håll i östra och mellersta Finland har höstsådden hamnat under is, men råg övervintrar bäst i tjäle, under ett snötäcke.

I nyhetsinslaget berättar bonden Perttu Muhonen från Kerimäki i Savolax om läget; rågen som han sådde i höst ser ut att ruttna i jorden.

I södra och mellersta Finland har vintern varit så mild att många åkrar är helt fria från snö.

Ser bättre ut i Sverige

Enligt Johannes Åkerblom, växtodlingschef på Lantmännen, är det inte lika illa ställt med rågskörden här i Sverige:

– Enda risken är att rågen inte har fått vintervila, utan den har växt hela vintern. Och kommer det då ett bakslag i slutet av februari eller början av mars, så är grödan lite känsligare.