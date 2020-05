Restaurangerna i Finland får öppna i månadsskiftet

I Finland har en del restauranger och caféer klarat sig under pandemiveckorna med att från början av april erbjuda matleveranser, hemkörning och take away. Den första juni får restaurangerna öppna dörrarna, och branschen hoppas på många kunder som är sugna på att äta ute igen. Vår reporter åkte till östra Helsingfors och besökte en restaurang som hållit verksamheten igång, dock med minskat personalbehov och stort tapp i omsättning.

Se inslaget där servitris Tiia Kurt berättar om läget på hennes arbetsplats.