Pensionärsorganisationerna kritiserar regeringen för bristande stödåtgärder

Pandemin har orsakat ekonomiska bekymmer för all föreningsverksamhet, och även pensionärsorganisationerna i landet har fått ekonomiproblem.

Pensionärsorganisationerna PRO, SPF Seniorerna samt Sverigefinska pensionärer SFP berättar till SVT Uutiset att de är besvikna på hur regeringen har agerat avseende stöd till organisationernas verksamhet under pandemin. Organisationerna önskar se en högre nivå av statligt stöd i detta läge, och de har tagit kontakt flera gånger under våren med regeringen och efterfrågat mer finansiering.

Verksamheten lider

Att regeringen och myndigheterna gärna ser att organisationerna sprider information om pandemin till riskgrupper är i konflikt med ekonomin enligt SPF:s generalsekreterare Peter Sikström, eftersom det inte finns resurser för den typen av verksamhet just nu.

– Samtidigt ser vi att flera andra organisationer och företag får riktat stöd till att hålla verksamheten igång, fortsätter han.

Evenemang och medlemsavgifter viktiga inkomster

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att årligen dela ut ett statligt stöd till pensionärsorganisationer med fler än 30 000 medlemmar, d v s till pensionärernas intresseföreningar. Hur stort stöd man får beror på antal medlemmar, och de största organisationerna är Pensionärernas Riksorganisation PRO samt SPF Seniorerna. Av de sverigefinska organisationerna får två organisationer stöd: SFP och Finska Pensionärernas Riksförbund i Sverige.

En större del av inkomsten i organisationernas ekonomi kommer dock från annat håll än statens kassa. En stor del av PRO:s budget baseras på lotter, alltså försäljning av lotter på olika evenemang och tillställningar. Organisationen SPF Seniorerna baserar i sin tur sin ekonomi mycket på medlemsavgifter, och året 2019 uppgick summan till ca 42 miljoner kronor.

– I nuläget kan vi ordna aktiviteter utomhus, men i våras fick vi avboka allt. Och en organisation, där det inte händer något, lockar inte till sig nya medlemmar, säger Peter Sikström.

Projektfinansiering ingen enkel lösning

I maj meddelade Kulturdepartementet att man kan söka ett speciellt projektstöd för att motverka äldres ensamhet och isolering under pandemin. Men det nya stödet kan sökas just för projekt, och nyheten möttes därför av kritik. Pensionärsorganisationernas problem under pandemin är löpande kostnader:

– Vi ser ju inte att vi kan använda pengarna till ordinarie verksamhet, och vi ser ganska stora svårigheter att använda medlen överhuvudtaget, säger Sikström.

– Vi får ju ta utifrån vårt eget kapital för att driva verksamheten, och jag har fått permittera en stor del av min egen personal för att vi klarar inte ekonomin, fortsätter han.

SVT Uutiset bad Socialdepartementet om kommentar avseende pensionärsorganisationernas önskan om höjt statligt stöd, men fick inget svar innan publicering av nyhet.