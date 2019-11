Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Du måste aktivera JavaScript i webbläsaren för att kunna se denna video. Sjömansförbundet sympatistrejkar med de finska postanställda. Foto: SVT

Sympatistrejk kan drabba båtpassagerare mellan Sverige och Finland

All frakttrafik med båt under finsk flagg, stoppades redan igår. Från och med måndag kan sympatiåtgärderna utvidgas till att omfatta även passagerartrafiken på Viking Line och Tallink Silja Line och Wasaline, i norr. Detta om inte parterna i den finska poststrejken kommer fram till en överenskommelse under helgen.

Den pågående konflikten mellan den finska Posten och arbetstagarnas representant Post- och logistikunionen utvidgades på torsdagsmorgonen. Tidigt i går morse inledde den finska Sjömansunion en sympatistrejk för att visa sitt stöd för Post- och logistikunionens (PAU:s) pågående strejk. Detta påverkade omedelbart godstrafiken mellan Vasa och Umeå. Inga långtradare, släp eller containrar togs ombord i Vasa. Ingen lösning i sikte Passagerartrafiken med personbilar och bussar kommer att påverkas from och med måndag, om inte konflikten mellan facket och arbetsgivaren den finska Posten, får en lösning. I nuläget är positionerna låsta och inga nya förhandlingar har schemalagts efter onsdagens strandade förhandlingar. Fortsätter konflikten så drabbas tusentals färjepassagerare som planerat att resa mellan Finland och Sverige under nästa vecka. Rederierna erbjuder passagerare att boka om sina resor, om sympatistrejken blir verklighet. Dela Dela

