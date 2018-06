Det var som utbytesstudent i USA där Karri Pekka Matias Miettinen fick smeknamnet Paleface. Ett namn som han enligt sig själv fick av afroamerikanska och latinoelever vars hem han besökte under utbytestiden.

Hans finskspråkiga debutalbum, Helsinki-Shangri-La, sålde platinum i Finland och han har alltid setts som kontroversiell på grund av sina raptexter.

– Gränsen mellan konsten och det övriga samhället är speciellt, då frågan är om vi konstnärer har rätt att skildra vad som helst. Jag tycker att vi har den friheten, men den kommer med ett ansvar.

Dödshot och utskällningar

Karri Pekka Matias har varit aktiv som artist i 20 år, och har numera ett eget samhällskritiskt program på Radio Helsingfors vid namn Act Like You Know, där han veckovis tacklar aktuella problem.

Under hans 20 åriga karriär har han sett en stor skillnad på hur kritik kommer ut idag.

– Framförallt i dagens samhälle är responsen jag får rätt galen. Jag minns inte att jag på 90-talet skulle ha fått en utskällning i brevlådan, eller ett dödshot. Så visst har internet och sociala medier gjort det enklare.

Måste veta skillnad

Nu har han varit i Sverige, och under ett besök till SVT:s finskspråkiga satsning för barn, Musikkollot, berättar han om rap som ett forum för det fria ordet.

– Unga måste förstå skillnaden med att prata argt eller att prata hatiskt. Rap är ett forum där man fritt får ta ut svängarna men man måste komma ihåg att sparka uppåt istället för neråt.

– Det är verbal akrobatik utan skyddsnät. Man ska kunna säga vad man känner så länge det händer inom rappens ramar. Det är ett bra sätt att uttrycka sin frustration och enligt mig ska det fortsätta vara det.