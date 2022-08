SVT julkisti uuden ohjelmistonsa – nuorille luvassa kevytdraamaa ja cosplayta

Cosplay on yksi syksyn nuorille suunnatuista ohjelmista. Videolla projektinvetäjä Anu Tolonen kertoo lisää suomenkielisestä ohjelmatarjonnasta. Foto: SVT

SVT:n syksyn ja talven ohjelmatarjonta on julkistettu. Muun muassa suositusta ohjelmasarjasta ”Tunna blå linjen” tulee uusi tuotantokausi. Uutuutena on myös joulusatsaus ”Jul med Astrid Lindgren”. Luvassa on lisäksi joukko suomenkielisiä ohjelmia, kertoo SVT:n projektinvetäjä Anu Tolonen.