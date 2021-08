Syyslukukausi alkaa pian: Miten löytää vuokra-asunto?

Ruotsissa vuokra-asunnossa asuu useampi kuin joka neljäs kotitalous, ja lisäksi vuokralla asuvat myös monet opiskelijat, jotka asuvat asuntoloissa. Kaikki opiskelijat eivät kuitenkaan opiskelija-asuntoa saa, ja syksyn tullen moni etsii uutta asuntoa opiskelupaikkakunnalta paikallisista sosiaalisen median ryhmistä.

Facebook-ryhmässä Koti Tukholmasta on jo yli 4 400 jäsentä, ja tapasimme ryhmän perustajan Marika Pietilän, joka antoi vinkkejä vuokra-asunnon hakuun.

Hänen ensimmäinen vinkkinsä on hakea asuntoa niin monesta paikasta kuin mahdollista.

– Toinen vinkkini on se, että on aktiivinen ja laittaa oman ilmoituksen. Kaikista vapaista asunnoista ei nimittäin laiteta omaa ilmoitusta, ja usein he, joilla on asunto vapaana, katsovat ilmotuksista millaisia vuokralaisia olisi tarjolla.

Marika Pietilän mukaan kuvaa tai titteliä tärkeämpää on se, että ilmoituksesta tulee vuokranantajalle turvallinen olo. Tekstistä tulee esimerkiksi käydä ilmi jollain tapaa, että vuokra tulee maksetuksi ajallaan, olipa tulonlähteenä sitten opintotuki tai palkka.

Tärkeää olla varovainen

Pietilä muistuttaa, että kirjallisten sopimusten merkitys on suuri, eritoten jos myöhemmin tulee tarvetta ottaa yhteyttä viranomaisiin.

– Ja pitää katsoa asunto ensin, jos vain mahdollista, ja maksaa takuuvuokra vasta sitten kun saa avaimet, jotka sopivat lukkoihin.

Hän valittelee, että tuttavallisissakin sosiaalisen median ryhmissä voi olla huijareita, joten tarkkana tulee olla kanavasta riippumatta.

Lisävinkki opiskelijoille

Yksi vinkki lyhytaikaista asuntoa etsiville on ottaa yhteyttä opiskelija-asuntoloihin ja -taloihin suoraan. Moni opiskelija nimittäin lähtee vaihto-oppilaaksi jossain vaiheessa opintojaan ja laittaa asuntonsa vuokralle, mutta näitä lyhytaikaisia toisen käden sopimuksia ei ehkä ilmoituksista löydä.

– Näihin paikkoihin voi saada yhteyttä esimerkiksi tuttujen kautta, sosiaalisen median ryhmistä tai sitten ihan fyysisiä ilmoitustauluja käyttämällä, Marika Pietilä sanoo.

Vaikka uusi osoite olisi kiva olla hyvissä ajoin tiedossa, ja muuttostressi kolkuttelee ovella, Pietilän mukaan monet vuokranantajat Ruotsissa päättävät asuntonsa vuokraamisesta varsin myöhään. Joten syyslukukaudeksi asunnon ehtii vielä hyvin löytää, jos vaatimustaso ei ole erittäin korkea. Pietilän mukaan esimerkiksi pesukoneen puuttuminen kylpyhuoneesta voi olla monelle suomalaiselle yllätys, sillä yhteiset pesutuvat ovat Ruotsissa yleisiä. Alivuokralaishuoneita löytyy yleensä myös helpommin kuin yksiöitä tai kaksioita.

Katso video, jolla Marika Pietilän koko haastattelu.