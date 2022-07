Taksiliitto haluaa lisää ulkomailla syntyneitä naisia ukkoutuvalle alalle

Viranomaiset valmistelevat suunnitelmaa asiasta ensi kevääseen mennessä. Ruotsin taksiliitto olisi valmis etenemään asiassa nopeammin.

Naiset aliedustettuina

Tällä hetkellä noin neljä prosenttia taksiluvan haltijoista Tukholman alueella on naisia. Taksiliiton mielestä nopein tapa tilanteen korjaamiseksi olisi nopeuttaa lupakäytäntöä.

Kahden vuoden odotus

Tällä hetkellä EU:n ulkopuolelta tulevien on odotettava kaksi vuotta ennen kuin he voivat hakea taksilupaa. Taksiliiton mukaan alan tilannetta kuvaa hyvin se, että suurin osa kuljettajista on jo reilusti yli 50-vuotiaita ja usein lähellä eläkeikää.