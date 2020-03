Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Kuvassa Suomen hallituksen johtoviisikko Li Andersson (VAS), Katri Kulmuni (Kesk), Sanna Marin (SDP), Anna-Maja Henriksson (RKP) ja Maria Ohisalo (Vihr). Foto: Valtioneuvosto

Tältä politiikan vuoden käännekohdat näyttivät

Vuoden sisällä Suomen poliitikassa on tapahtunut paljon ja pääministereitäkin on ehtinyt olla jo kolme. Tältä politiikan vuosi on Suomessa näyttänyt.

